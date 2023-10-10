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Маймистов Михаил Васильевич

Место рождения

Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Маймистов Василий Константинович

Мать: Маймистова Мария Михайловна

Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминание
1885
Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#943
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.

Дочь: Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Маймистова Аполлинария Николаевна

Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Восприемница: Оларевской волости деревни Ершова крестьянская девица Анна Николаевна Гудкова Метрика Рабангской церкви: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396264#556
Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Маймистова Аполлинария Николаевна

Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Восприемница: жена учителя Боровецкого начального земского училища Татьяна Тихоновна Маймистова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396231#468
Рождение ребёнка
06.06.1900 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Маймистова Аполлинария Николаевна

Рабангское Медведево, Боровецкая волость, Вологодский уезд
Восприемница: деревни Енса кадниковская мещанская жена Анна Николаевна Кокорина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396234#298
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маймистова Аполлинария Николаевна

Смерть
Неизвестно
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