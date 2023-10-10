Маймистов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Упоминание
1885
Упоминается в списке прихожан: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/479295#943
Рождение ребёнка
19.08.1897 ст.
Дочь: Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Маймистова Аполлинария Николаевна
Восприемница: Оларевской волости деревни Ершова крестьянская девица Анна Николаевна Гудкова Метрика Рабангской церкви: https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396264#556
Рождение ребёнка
21.12.1898 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Маймистова Аполлинария Николаевна
Восприемница: жена учителя Боровецкого начального земского училища Татьяна Тихоновна Маймистова https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396231#468
Рождение ребёнка
06.06.1900 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Маймистова Аполлинария Николаевна
Восприемница: деревни Енса кадниковская мещанская жена Анна Николаевна Кокорина https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396234#298
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно