Трегубова (Парахина) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Мавра Иванова
Отец ребёнка: Трегубов Иван Осипов
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Трегубов Иван Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трегубов Иван Осипов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762