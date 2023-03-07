Трегубова (Парахина) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Парахина) Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1742 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Мавра Иванова

Отец ребёнка: Трегубов Иван Осипов

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Трегубов Климонт Иванов

Отец ребёнка: Трегубов Иван Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Иван Осипов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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