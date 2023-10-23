Бабкина (Назаренко) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабкина (Назаренко) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1941

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1941

Отец: Назаренко Григорий Григорьевич

Мать: Назаренко Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1963

Дочь: Лапина Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Бабкин Михаил

Рождение ребёнка
18.09.1967

Сын: Бабкин Олег Михайлович

Отец ребёнка: Бабкин Михаил

Рождение ребёнка
09.01.1973

Дочь: Шишкина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Бабкин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабкин Михаил

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