Бабкина (Назаренко) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1941
Рождение ребёнка
20.03.1963
Дочь: Лапина Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Бабкин Михаил
Рождение ребёнка
18.09.1967
Отец ребёнка: Бабкин Михаил
Рождение ребёнка
09.01.1973
Дочь: Шишкина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Бабкин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабкин Михаил