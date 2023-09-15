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Романов Кондратий Андреевич

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

1741

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Лисов (романов)? Андрей Романович

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1726

Сын: Романов Филимон Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Романов Конон Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Романов Прокопий Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Романов Антон Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Романов Савелий Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Романов Иван Кондратиевич

Мать ребёнка: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1741
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