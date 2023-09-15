Романов Кондратий Андреевич
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти1741
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Отец: Лисов (романов)? Андрей Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Сын: Романов Филимон Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Романов Конон Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Романов Прокопий Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Романов Антон Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Романов Савелий Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1740
Сын: Романов Иван Кондратиевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1741