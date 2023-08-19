Яковенко Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 16.03.1962 и Неизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 16.03.1962 и Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1986
Дочь: Мошкина Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Мошкин Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
07.06.1993
Дочь: Мошкина Мария Викторовна
Отец ребёнка: Мошкин Виктор Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно