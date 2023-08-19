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Яковенко Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 16.03.1962 и Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 16.03.1962 и Неизвестно

Отец: Яковенко Анатолий Федорович

Мать: Лопатина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
08.08.1986

Дочь: Мошкина Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Мошкин Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
07.06.1993

Дочь: Мошкина Мария Викторовна

Отец ребёнка: Мошкин Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мошкин Виктор Владимирович