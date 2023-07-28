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Шемигон Федор Алексеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шемигон Алексей Никитин

Мать: Шемигон Матрена Васильевна

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шемигон Андрей Федорович

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Шемигон Герасим Федорович

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Шемигон Матвей Федорович

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Шемигон Иван Федорович

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шемигон Трофим Федорович

Мать ребёнка: Шемигон Пелагея Ефремовна

Смерть
Неизвестно