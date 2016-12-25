Ткаченко Александр 24.11.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТкаченко Александр

Ткаченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1966

Дата смерти

25.12.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Железногорск, ЗАТО город Железногорск, Красноярский край
Смерть
25.12.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.