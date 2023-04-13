Извекова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Извеков Иван Никитич

Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1812

Сын: Извеков Николай Никитич

Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Белошникова Стефанида Никитична

Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович

Рождение ребёнка
До 1816

Сын: Извеков Архип Никитич

Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Белая Наталья Никитична

Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Безсонова Мелания Никитична

Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
11.02.1833

Сын: Извеков Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Никита Герасимович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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