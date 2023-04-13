Извекова Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Извеков Иван Никитич
Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Белошникова Стефанида Никитична
Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович
Рождение ребёнка
До 1816
Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Белая Наталья Никитична
Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Безсонова Мелания Никитична
Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович
Рождение ребёнка
11.02.1833
Отец ребёнка: Извеков Никита Герасимович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно