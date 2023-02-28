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Вольский Андрей Гаврилов

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

04.12.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Вольский Гавриил Силуянов

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Вольский Иван Андреев

Мать ребёнка: Вольская Ксения Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Вольская Ксения Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Андреева

Мать ребёнка: Вольская Ксения Иосифова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вольская Ксения Иосифова

Смерть
04.12.1852
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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