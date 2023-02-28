Вольский Андрей Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти04.12.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Вольский Гавриил Силуянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Вольская Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Вольская Ксения Иосифова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Андреева
Мать ребёнка: Вольская Ксения Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вольская Ксения Иосифова
Смерть
04.12.1852