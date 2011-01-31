Филонова (Хидирова) Дируги Арамовна
Место рождения
Дата рождения19.06.1924
Дата смерти31.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1924
Рождение ребёнка
26.06.1949
Дочь: Семенченко Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Филонов Иван Иванович
Рождение ребёнка
26.06.1949
Дочь: Мартынова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Филонов Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Кинематографист
Смерть
31.01.2011