Филонова (Хидирова) Дируги Арамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филонова (Хидирова) Дируги Арамовна

Место рождения

Чалтырь, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

19.06.1924

Дата смерти

31.01.2011

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1924

Отец: Хидиров Арам Авдеевич

Мать: Хидирова Сатеник Хачересовна

Чалтырь, Мясниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.06.1949

Дочь: Семенченко Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Филонов Иван Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
26.06.1949

Дочь: Мартынова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Филонов Иван Иванович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Кинематографист
Смерть
31.01.2011
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