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Пономарёв Евгений Борисович
Пономарёв Евгений Борисович
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Место рождения
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Пономарёв Борис Андреевич (двойняшка)
1947 г.р.
Мать
Пономарёва Жанна Анатольевна 2-я жена
1961 г.р.
Дети
Не указаны
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ОП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Пономарёв Борис Андреевич (двойняшка)
Мать:
Пономарёва Жанна Анатольевна 2-я жена
Краснодар
, город Краснодар, Краснодарский край
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