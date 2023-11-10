Матикайнен (Лотта) Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Лотта) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1884

Отец: не указан

Мать: Лотта Софья Адамовна

Бракосочетание
23.04.1907

Муж: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
27.03.1908

Сын: Матикайнен Тойво Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Матикайнен Петр Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
24.08.1912

Дочь: Лилия-Тюне Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
06.06.1914

Дочь: Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
30.08.1916

Дочь: Сайма-София Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
08.10.1919

Дочь: Хильма Ивановна

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Рождение ребёнка
26.02.1924

Сын: Матикайнен Суло Иванович

Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович

Смерть
Неизвестно
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