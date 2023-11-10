Матикайнен (Лотта) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1884
Отец: не указан
Мать: Лотта Софья Адамовна
Бракосочетание
23.04.1907
Рождение ребёнка
27.03.1908
Сын: Матикайнен Тойво Иванович
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
10.09.1909
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
24.08.1912
Дочь: Лилия-Тюне Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
06.06.1914
Дочь: Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
30.08.1916
Дочь: Сайма-София Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
08.10.1919
Дочь: Хильма Ивановна
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Рождение ребёнка
26.02.1924
Отец ребёнка: Матикайнен Иван Адамович
Смерть
Неизвестно