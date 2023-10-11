Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавский Валентин Иосифович
Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Иосифовна
Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000