Агриппина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавский Валентин Иосифович

Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Журавский Иосиф Казимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавский Иосиф Казимирович

Смерть
2000
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