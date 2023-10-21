(Ложина) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ложина) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Андреевка, 452271, Россия

Дата рождения

20.08.1910

Дата смерти

15.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910

Отец: Ложин Григорий Перфильевич

Мать: Ложина Зинаида Ивановна

Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Леонид Федотович

Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казаков Андрей Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Леонид Федотович

Смерть
15.08.1991
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Похороны
Неизвестно
г. Уфа, Северное кладбище Тимашево
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