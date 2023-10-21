(Ложина) Евдокия Григорьевна
Место рожденияАндреевка, 452271, Россия
Дата рождения20.08.1910
Дата смерти15.08.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910
Андреевка, 452271, Россия
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Леонид Федотович
Андреевка, 452271, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Казаков Андрей Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.08.1991
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Похороны
Неизвестно
г. Уфа, Северное кладбище Тимашево