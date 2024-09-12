Александра Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Филиппова

Место рождения

Орешки, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Орешки, Рузский, Московская область
Бракосочетание
12.10.1897 ст.

Муж: Кузьма Никифоров

Место жительства
После 12.10.1897 ст.
Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.

Дочь: Анастасия Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.

Сын: Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Кузьма Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
21.05.1905 ст.

Дочь: Елена Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Никифоров

Ракитино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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