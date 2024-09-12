Александра Филиппова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1897 ст.
Муж: Кузьма Никифоров
Место жительства
После 12.10.1897 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1898 ст.
Дочь: Анастасия Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Никифоров
Рождение ребёнка
05.06.1901 ст.
Сын: Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Кузьма Никифоров
Рождение ребёнка
21.05.1905 ст.
Дочь: Елена Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Никифоров
Смерть
Неизвестно