Комарицких Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1892 ст.
Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комарицких Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Комарицких Параскева (Прасковья) Афанасьевна
Смерть
Неизвестно