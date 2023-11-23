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Комарицких Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1892 ст.

Жена: Комарицких Параскева (Прасковья) Афанасьевна

Белозёрка, Октябрьский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комарицких Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Комарицких Параскева (Прасковья) Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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