Мозжерин Филипп Степанович
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Мозжерин Степан
Рождение ребёнка
1819
Сын: Мозжерин Никита Филиппович
Рождение ребёнка
25.01.1831
Сын: Мозжерин Кузьма Филиппович
Мать ребёнка: Мозжерина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мозжерина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мозжерин Вонифатий Филиппович
Смерть
Неизвестно