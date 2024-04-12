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Мозжерин Филипп Степанович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Мозжерин Степан

Мать: Мозжерина Ирина Елисеевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Мозжерин Никита Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.01.1831

Сын: Мозжерин Кузьма Филиппович

Мать ребёнка: Мозжерина Анна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозжерина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мозжерин Вонифатий Филиппович

Мать ребёнка: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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