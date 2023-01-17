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Марья Ерикна

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Место рождения

Верницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1741 г.р.
1750 г.р.
Около 1753 г.р.
1754 г.р.
Около 1756 г.р.
1760 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Верницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Krakull Иуда

Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Krakull Филип Абрамов

Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Krakull Матвей

Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Хевронья

Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Krakull Юрвян (Georg)

Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)

Старые Бегуницы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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