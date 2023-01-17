Марья Ерикна
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1741
Сын: Krakull Иуда
Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Krakull Матвей
Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Хевронья
Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)
Рождение ребёнка
Около 1756
Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Krakull Абрам (Abraham)
Смерть
Неизвестно