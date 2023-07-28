Федорченко Евфросиния Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко Евфросиния Федоровна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Федорченко Прохор Яковлевич

Отец ребёнка: Федорченко Яков Семенович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Федорченко Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Федорченко Яков Семенович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Федорченко Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Федорченко Яков Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Яков Семенович

Смерть
Неизвестно