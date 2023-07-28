Федорченко Евфросиния Федоровна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Федорченко Прохор Яковлевич
Отец ребёнка: Федорченко Яков Семенович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Федорченко Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Федорченко Яков Семенович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Федорченко Митрофан Яковлевич
Отец ребёнка: Федорченко Яков Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно