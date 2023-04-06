Фоминых (Печёнова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоминых (Печёнова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоминых Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фоминых Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминых Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно
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