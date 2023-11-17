Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1862 по 1878

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1861 ст.

Сын: Иоанн Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (меньшой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
28.10.1862 ст.

Дочь: Аксинья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (меньшой) Евграфов

Таушево, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп (меньшой) Евграфов

Смерть
С 1862 по 1878
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