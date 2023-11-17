Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1862 по 1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1861 ст.
Сын: Иоанн Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (меньшой) Евграфов
Рождение ребёнка
28.10.1862 ст.
Дочь: Аксинья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (меньшой) Евграфов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
С 1862 по 1878