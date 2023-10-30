Бильдзюкевич (Карафа-Корбут) Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бильдзюкевич Григорий Игнатьев
Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров
Андреевка, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Игнатьева
Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Игнатьева
Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Игнатьева
Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камашинская Евалина Игнатьева
Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бильдзюкевич Лев Игнатьев
Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно