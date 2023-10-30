Бильдзюкевич (Карафа-Корбут) Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бильдзюкевич (Карафа-Корбут) Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карафа-Корбут Василий Иванов

Мать: Карафа-Корбут Наталия Степанова

Рождение ребёнка
1890

Сын: Бильдзюкевич Григорий Игнатьев

Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров

Андреевка, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Игнатьева

Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Игнатьева

Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Игнатьева

Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камашинская Евалина Игнатьева

Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бильдзюкевич Лука Игнатьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бильдзюкевич Лев Игнатьев

Отец ребёнка: Бильдзюкевич Игнатий Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бильдзюкевич Игнатий Петров

Смерть
Неизвестно
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