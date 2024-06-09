Беляева Матрона Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морева (Беляева) Евгения Никаноровна
Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Васильева (Беляева) Екатерина Никаноровна
Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Салмина (Беляева) Епистимья Никаноровна
Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анисья
Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Беляев Гавриил Никанорович
Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич
Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно