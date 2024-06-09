Беляева Матрона Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Матрона Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морева (Беляева) Евгения Никаноровна

Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Васильева (Беляева) Екатерина Никаноровна

Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Салмина (Беляева) Епистимья Никаноровна

Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анисья

Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Беляев Гавриил Никанорович

Отец ребёнка: Беляев Никанор Матвеевич

Генераловка, Зильдяровская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно

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