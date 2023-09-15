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(Чекурова) Клавдия
(Чекурова) Клавдия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1918
Пол
Женский
Отец
Чекуров Семен
1899 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец:
Чекуров Семен
Мать: не указана
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