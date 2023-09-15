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(Чекурова) Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Чекуров Семен

Мать: не указана

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