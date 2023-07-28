Мартыненко Екатерина Акимовна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Стефанида Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Прокофьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Мартыненко Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Мартыненко Иван Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно