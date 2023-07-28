Мартыненко Екатерина Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартыненко Екатерина Акимовна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Стефанида Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Прокофьевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Мартыненко Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Мартыненко Иван Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартыненко Иван Прокофьевич

Смерть
Неизвестно