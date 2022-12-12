Потатуева (Кондрашова) Марфа Осиповна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Кондрашов Осип Никитич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Потатуев Андрей Тимофеевич
Отец ребёнка: Потатуев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Потатуева Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Потатуев Тимофей Михайлович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Потатуев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Потатуев Тимофей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно