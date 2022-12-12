Потатуева (Кондрашова) Марфа Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потатуева (Кондрашова) Марфа Осиповна

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Кондрашов Осип Никитич

Мать: Кондрашова Анна Гавриловна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Потатуев Андрей Тимофеевич

Отец ребёнка: Потатуев Тимофей Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Потатуева Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Потатуев Тимофей Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Потатуев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Потатуев Тимофей Михайлович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потатуев Тимофей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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