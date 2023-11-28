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Цхай Марина Борисовна
Цхай Марина Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1970
Дата смерти
2012
Пол
Женский
Отец
Цхай Борис Алексеевич
1942 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец:
Цхай Борис Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
2012
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