Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Зубарев Андрей

Рождение ребёнка
1829

Сын: Зубарев Иван

Отец ребёнка: Зубарев Андрей

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Зубарев Андрей

Рождение ребёнка
1833

Сын: Зубарев Иван

Отец ребёнка: Зубарев Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубарев Андрей

Смерть
Неизвестно
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