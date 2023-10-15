Агафия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Зубарев Андрей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зубарев Иван
Отец ребёнка: Зубарев Андрей
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Зубарев Андрей
Рождение ребёнка
1833
Сын: Зубарев Иван
Отец ребёнка: Зубарев Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубарев Андрей
Смерть
Неизвестно