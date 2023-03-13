Таракинъ Иванъ*
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Таракинъ Семенъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Ивлева Елизавета
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудинова Надежда
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана