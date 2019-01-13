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Уменушкин Егор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.2019

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2019

Отец: Умёнушкин Степан Андреевич

Мать: Умёнушкина Ольга Константиновна