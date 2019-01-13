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Уменушкин Егор Степанович
Уменушкин Егор Степанович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.01.2019
Пол
Мужской
Отец
Умёнушкин Степан Андреевич
1997 г.р.
Мать
Умёнушкина (Выборнова) Ольга Константиновна
1998 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.2019
Отец:
Умёнушкин Степан Андреевич
Мать:
Умёнушкина Ольга Константиновна
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