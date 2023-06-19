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Семёнов Фёдор Павлович

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Семёнов Павел Иванович

Мать: Семёнова Евдокия Алексеевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.

Дочь: Сбоева Ульяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.1885 ст.

Сын: Семёнов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1887 ст.

Дочь: Широня Крестинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.04.1890 ст.

Дочь: Орлова Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.09.1892 ст.

Сын: Семёнов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.06.1894 ст.

Сын: Семёнов Кирилл Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.03.1899 ст.

Сын: Семёнов Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова Софья Ермолаевна

Смерть
1945
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область