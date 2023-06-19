Семёнов Фёдор Павлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
19.06.1882 ст.
Дочь: Сбоева Ульяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна
Рождение ребёнка
28.03.1885 ст.
Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна
Рождение ребёнка
07.10.1887 ст.
Дочь: Широня Крестинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна
Рождение ребёнка
14.04.1890 ст.
Дочь: Орлова Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна
Рождение ребёнка
01.09.1892 ст.
Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна
Рождение ребёнка
09.06.1894 ст.
Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна
Рождение ребёнка
12.03.1899 ст.
Сын: Семёнов Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: Семёнова Софья Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1945