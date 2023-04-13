Белошникова Наталья Софроновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1871
Дочь: Анна Фаддеевна
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1875
Сын: Белошников Михаил Фаддеевич
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1877
Дочь: Дарья Фаддеевна
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1879
Сын: Белошников Максим Фаддеевич
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Анна Фаддеевна
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Белошников Константин Фаддеевич
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
29.10.1887
Сын: Белошников Дмитрий Фаддеевич
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Надежда Фаддеевна
Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно