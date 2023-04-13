Белошникова Наталья Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белошникова Наталья Софроновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1871

Дочь: Анна Фаддеевна

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
22.05.1875

Сын: Белошников Михаил Фаддеевич

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1877

Дочь: Дарья Фаддеевна

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1879

Сын: Белошников Максим Фаддеевич

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Анна Фаддеевна

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Белошников Константин Фаддеевич

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
29.10.1887

Сын: Белошников Дмитрий Фаддеевич

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Надежда Фаддеевна

Отец ребёнка: Белошников Фаддей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белошников Фаддей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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