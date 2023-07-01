Поворин Емельян Михеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Поворин Михей Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1819
Дочь: Поворина Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Поворина Анастасия Венедиктовна
Рождение ребёнка
08.02.1823
Дочь: Поворина Агафия Емельяновна
Мать ребёнка: Поворина Анастасия Венедиктовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1827