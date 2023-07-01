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Поворин Емельян Михеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Поворин Михей Романович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1819

Дочь: Поворина Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Поворина Анастасия Венедиктовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.02.1823

Дочь: Поворина Агафия Емельяновна

Мать ребёнка: Поворина Анастасия Венедиктовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поворина Анастасия Венедиктовна

Смерть
Около 1827