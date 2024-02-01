(Стрельцова) Мария Илинишна
Место рожденияс. Камыши, Волгоградский
Дата рождения08.?.1919
Дата смерти07.?.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Камыши, Волгоградский
Рождение ребёнка
02.?.1948
с. Рудовка, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
09.?.1954
Жигалово, Иркутской обл
Рождение ребёнка
10.?.1959
Жигалово, Иркут. обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.?.1990
Жигалово, Иркутской обл.