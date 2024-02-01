(Стрельцова) Мария Илинишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Стрельцова) Мария Илинишна

Место рождения

с. Камыши, Волгоградский

Дата рождения

08.?.1919

Дата смерти

07.?.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.?.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Камыши, Волгоградский
Рождение ребёнка
02.?.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудых Константин Иванович

с. Рудовка, Иркутской обл.
Рождение ребёнка
09.?.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудых Константин Иванович

Жигалово, Иркутской обл
Рождение ребёнка
10.?.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудых Константин Иванович

Жигалово, Иркут. обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудых Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудых Константин Иванович

Смерть
07.?.1990
Жигалово, Иркутской обл.
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