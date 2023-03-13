Самаринъ Осипъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Самаринъ Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Жаринова Самарина Прасковья Савельева
Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784
Сын: Самаринъ Евсей
Мать ребёнка: Жаринова Самарина Прасковья Савельева
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Жаринова Самарина Прасковья Савельева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792