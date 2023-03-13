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Самаринъ Осипъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Самаринъ Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Жаринова Самарина Прасковья Савельева

Карауловка, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Самаринъ Евсей

Мать ребёнка: Жаринова Самарина Прасковья Савельева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Жаринова Самарина Прасковья Савельева

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаринова Самарина Прасковья Савельева

Смерть
1792
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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