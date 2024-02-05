Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1698

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1732 г.р.
Около 1735 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Федор Федотов

Отец ребёнка: Федот Самуилов

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Спиридон Федотов

Отец ребёнка: Федот Самуилов

Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федот Самуилов

Смерть
Неизвестно
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