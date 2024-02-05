Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1698
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын: Федор Федотов
Отец ребёнка: Федот Самуилов
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Спиридон Федотов
Отец ребёнка: Федот Самуилов
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федот Самуилов
Смерть
Неизвестно