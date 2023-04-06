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Сластенов Емельян Исидорович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Сластенов Исидор

Мать: не указана

Бракосочетание
03.09.1889

Жена: Сластенова Хиония Францевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Столбченко Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна

Рождение ребёнка
18.02.1896

Дочь: Ефросинья Емельяновна

Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна

Рождение ребёнка
До 1898

Сын: Сластенов Василий Емельянович

Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна

Рождение ребёнка
04.09.1907

Дочь: Евдокия Емельяновна

Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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