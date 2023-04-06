Сластенов Емельян Исидорович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Сластенов Исидор
Мать: не указана
Бракосочетание
03.09.1889
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Столбченко Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна
Рождение ребёнка
18.02.1896
Дочь: Ефросинья Емельяновна
Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна
Рождение ребёнка
До 1898
Сын: Сластенов Василий Емельянович
Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна
Рождение ребёнка
04.09.1907
Дочь: Евдокия Емельяновна
Мать ребёнка: Сластенова Хиония Францевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно