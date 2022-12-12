Махнакова Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахнакова Варвара Михайловна

Махнакова Варвара Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Махнаков Семён Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1924

Сын: Махнаков Геннадий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Белое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close