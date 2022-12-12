Махнакова Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Махнаков Геннадий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Белое, Троицкий муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно