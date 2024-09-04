Рукавишникова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавишникова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукавишников Василий Афанасьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Рукавишников Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Рукавишникова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Рукавишников Василий Афанасьевич

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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