Mosoian Stepan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mosoian Stepan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Mosoian Colac

Мать: Mosoian Kazarian Zarunic

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mosoian Karen

Мать ребёнка: Goroghii Galina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Mosoian Eduard

Мать ребёнка: Goroghii Galina

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Mosoian Nelia

Мать ребёнка: Goroghii Galina

Смерть
Неизвестно

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