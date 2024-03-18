Mosoian Stepan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Mosoian Colac
Мать: Mosoian Kazarian Zarunic
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mosoian Karen
Мать ребёнка: Goroghii Galina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Mosoian Eduard
Мать ребёнка: Goroghii Galina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Mosoian Nelia
Мать ребёнка: Goroghii Galina
Смерть
Неизвестно