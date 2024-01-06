Подмогильный Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подмогильный Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1914

Сын: Подмогильный Иван Михайлович

Мать ребёнка: Подмогиная Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Подмогиная Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подмогильный Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Подмогиная Елизавета

Смерть
Неизвестно
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