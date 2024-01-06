Подмогильный Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1914
Сын: Подмогильный Иван Михайлович
Мать ребёнка: Подмогиная Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Подмогиная Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подмогильный Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Подмогиная Елизавета
Смерть
Неизвестно