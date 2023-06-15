Liiv (Olde) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиLiiv (Olde) ?

Liiv (Olde) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1944 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Olde ?

Мать: Olde Kersti