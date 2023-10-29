Чернышева Лидия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Лидия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1927

Дата смерти

27.07.1994

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1927

Отец: Муж Первый Муж первый

Мать: Пророкова Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
11.03.1958

Сын: Сиксимов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Сиксимов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиксимова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Сиксимов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиксимов Пётр

Смерть
27.07.1994
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