Чернышева Лидия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1927
Дата смерти27.07.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1927
Отец: Муж Первый Муж первый
Рождение ребёнка
11.03.1958
Сын: Сиксимов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Сиксимов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиксимова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Сиксимов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сиксимов Пётр
Смерть
27.07.1994