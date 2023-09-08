(Жукова) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Жукова) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Жуков Николай Андреевич

Мать: Жукова Валентина

Смерть
2001
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