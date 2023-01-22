Зуева (Курьянова) Оксана 08.07.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуева (Курьянова) Оксана

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Место рождения

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

Дата рождения

08.07.1989

Пол

Женский

Отец

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Мать

1967 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Курьянова (Баженова) Ирина Сергеевна

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
?.09.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Камышлов, Камышловский, Свердловская область

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