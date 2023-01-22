Зуева (Курьянова) Оксана
Место рождения
Дата рождения08.07.1989
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности