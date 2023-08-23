Ерчик (Логаш) Евгения Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Меркушевская Валентина Иосифовна
Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
12.03.1934
Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ерчик Иосиф Иванович
Смерть
1988