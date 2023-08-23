Ерчик (Логаш) Евгения Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерчик (Логаш) Евгения Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Меркушевская Валентина Иосифовна

Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
12.03.1934

Сын: Ерчик Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ерчик Виктор Иосифович

Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Ерчик Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Ерчик Иосиф Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерчик Иосиф Иванович

Смерть
1988