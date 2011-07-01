Соловьева Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.2011

Пол

Женский

Отец

1978 г.р.

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2011

Отец: Соловьев Петр Валерьевич

Мать: Соловьева-Останкина Ирина

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