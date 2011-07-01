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Соловьева Ольга Петровна
Соловьева Ольга Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.07.2011
Пол
Женский
Отец
Соловьев Петр Валерьевич
1978 г.р.
Мать
Соловьева-Останкина Ирина
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.2011
Отец:
Соловьев Петр Валерьевич
Мать:
Соловьева-Останкина Ирина
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