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Малянова Татьяна Владимировна

Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

13.09.1948

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1948

Отец: Максимов Владимир Васильевич

Мать: Максимова Екатерина Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область