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Малянова Татьяна Владимировна
Малянова Татьяна Владимировна
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Место рождения
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Дата рождения
13.09.1948
Пол
Женский
Отец
Максимов Владимир Васильевич
1924 г.р.
Мать
Максимова Екатерина Александровна
1923 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1948
Отец:
Максимов Владимир Васильевич
Мать:
Максимова Екатерина Александровна
Нижний Новгород
, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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