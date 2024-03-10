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Осадчук Владимир Иванович
Осадчук Владимир Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1945
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Пахомова (Трофимова) Прасковья Ивановна
После 1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1945
Отец: не указан
Мать:
Пахомова Прасковья Ивановна
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