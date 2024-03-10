Осадчук Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчук Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

После 1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1945

Отец: не указан

Мать: Пахомова Прасковья Ивановна

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