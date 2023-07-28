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Вдонины Степан Николаевич

Место рождения

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вдонины Николай Афанасьевич

Мать: не указана

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.03.1861

Сын: Вдонины Василий Степанович

Мать ребёнка: Вдонины Елена Васильевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
01.06.1863

Сын: Вдонины Георгий Степанович

Мать ребёнка: Вдонины Елена Васильевна

Сядемка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вдонины Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Вдонины Елена Васильевна