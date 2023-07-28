Вдонины Степан Николаевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вдонины Николай Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1861
Сын: Вдонины Василий Степанович
Мать ребёнка: Вдонины Елена Васильевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
01.06.1863
Сын: Вдонины Георгий Степанович
Мать ребёнка: Вдонины Елена Васильевна
Метрическая книга родившихся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вдонины Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Вдонины Елена Васильевна